В Украине появится новая причина для увольнения: кто может потерять работу

В Украине после принятия законопроекта №7731 (документ находится на подписи у президента) появятся новые причины для увольнения. Документ должен помочь бороться с коллаборантами, однако также коснутся тех, кто имеет связи на оккупированной территории.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В своих внутренних правилах предприятия имеют право прописать обязанность для сотрудников "предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины".

Если есть связи с живущими на оккупированной территории и вы об этом не сообщили работодателю, с точки зрения нового закона это может быть основанием для увольнения.

Как с точки зрения закона, должна действовать новая норма:

во внутренние правила должны внести норму о необходимости сообщать о связях с теми, кто находится на оккупированной территории или в РФ;

коллектив должен поддержать новые правила;

в правилах должно быть прописано, какая информация, как и как часто должна указываться сотрудниками;

сотрудник может быть уволен за нарушение этих норм.

В законе нет толкования понятия "связь". Главное же – если работник на вопрос, есть ли у него "связи" на оккупированных территориях или в РФ, ответит: "мне об этом неизвестно", профсоюзы будут считать, что тем самым работник выполнил норму закона и пункт внутренних правил.

И даже если окажется, что у него все же есть родственники, знакомые, бывшие коллеги на оккупированных территориях, уволить его из-за этого будет неожиданно. Ведь работодателю придется каким-то образом доказывать, что сотрудник действительно знал о "связях" и умолчал.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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