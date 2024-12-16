В Украине отменили график отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" обратились к потребителям
В Украине во вторник, 17 декабря, не планируют вводить графики отключения электроэнергии. Впрочем, ситуация еще может измениться, потому украинцев просят экономить электричество.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "17 декабря применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно", – заявили энергетики.
Они также предупредили, что необходимость потреблять электроэнергию экономно сохраняется. В частности, украинцам рекомендуют не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.
"Прекрасные новости! Согласно командам "Укрэнерго", завтра должны пройти день без отключений электричества", – сообщили также в энергокомпании ДТЭК, однако причины улучшения ситуации не раскрыли.
Как уточнил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, потребителям все же следует готовыми к возможным отключениям. "Как вы знаете, "Укрэнерго" может корректировать ограничения в зависимости от ситуации, поэтому время от времени поглядывайте на страницу с графиками", – отметил он.
Среди прочего, он рекомендует узнать, какая у вашего адреса новая группа (их обновили 16 декабря). Кроме того, Коваленко напомнил о существовании приблизительных графиков на неделю вперед для Киева и Днепропетровской области.
"Этим графиком можно пользоваться, чтобы понимать, когда именно в течение недели у вас свет точно будет. Но все равно советую ориентироваться именно на график фактических отключений на завтра", – отметил Коваленко.
Напомним, с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:
- разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу;
- время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;
- оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.
Новый подход позволяет распределять нагрузку более равномерно, что обеспечивает предсказуемость для потребителей. Единые графики, как уверяют энергетики учитывают потребности потребителей в разное время суток и на выходные.
Однако следует понимать, что в случаях аварий, повреждений сетей или других критических ситуаций графики могут корректироваться. Следить за ситуацией нужно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.
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