В Украине отменили график отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" обратились к потребителям

В Украине во вторник, 17 декабря, не планируют вводить графики отключения электроэнергии. Впрочем, ситуация еще может измениться, потому украинцев просят экономить электричество.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "17 декабря применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно", – заявили энергетики.

Они также предупредили, что необходимость потреблять электроэнергию экономно сохраняется. В частности, украинцам рекомендуют не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

"Прекрасные новости! Согласно командам "Укрэнерго", завтра должны пройти день без отключений электричества", – сообщили также в энергокомпании ДТЭК, однако причины улучшения ситуации не раскрыли.

Как уточнил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, потребителям все же следует готовыми к возможным отключениям. "Как вы знаете, "Укрэнерго" может корректировать ограничения в зависимости от ситуации, поэтому время от времени поглядывайте на страницу с графиками", – отметил он.

Среди прочего, он рекомендует узнать, какая у вашего адреса новая группа (их обновили 16 декабря). Кроме того, Коваленко напомнил о существовании приблизительных графиков на неделю вперед для Киева и Днепропетровской области.

"Этим графиком можно пользоваться, чтобы понимать, когда именно в течение недели у вас свет точно будет. Но все равно советую ориентироваться именно на график фактических отключений на завтра", – отметил Коваленко.

Напомним, с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:

разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу;

каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу; время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;

теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством; оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

Новый подход позволяет распределять нагрузку более равномерно, что обеспечивает предсказуемость для потребителей. Единые графики, как уверяют энергетики учитывают потребности потребителей в разное время суток и на выходные.

Однако следует понимать, что в случаях аварий, повреждений сетей или других критических ситуаций графики могут корректироваться. Следить за ситуацией нужно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в случае сильных морозов в Украине могут ужесточить графики отключений света. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены более длительные отключения – до 10-12 часов в сутки.

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