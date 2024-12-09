Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

В случае сильных морозов в Украине могут значительно ужесточить графики отключений света – прежде всего, в крупных городах. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены длительные очереди отключений – по 10-12 часов в сутки. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.

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В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Что еще нужно запасать

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Украинцев могут оставить без света до 12 часов в сутки

В свою очередь, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил: в условиях понижения температуры возрастает потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на сеть. А потому в случае снижения среднесуточной температуры до -10°C, жители Киева и других крупных городов могут оставаться без электроснабжения до 10-12 часов в сутки.

"В крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса и Львов, могут быть введены длительные очереди отключений электроэнергии. Которые продлятся по 10-12 часов в сутки", – отметил эксперт.

Более того, отметил он, если Россия нанесет новые удары по объектам передачи электроэнергии, состояние энергосистемы может стать критическим. Ведь, в частности:

понижение температуры увеличивает потребление электричества;

восстановление поврежденных объектов требует значительного времени и ресурсов.

В свою очередь, эксперты DiXi Group ранее сообщили: зимой 2024-2025 годов возможно развитие трех сценариев с отключениями света. В частности:

Базового – реализуется при умеренном температурном режиме и отсутствии новых обстрелов энергосистемы.

По нему в энергосистеме ожидается дефицит до 2 ГВт из-за сезонного роста спроса. При этом решающим фактором станет ограниченный импорт электроэнергии из Европы из-за высокого внутреннего спроса.

Впрочем, восстановление тепловой генерации или увеличение выработки гидроэлектростанций могут уменьшить дефицит. Однако для балансировки энергосистемы могут понадобиться графики почасовых отключений – в вечернее время возможны кратковременные отключения на 3-4 часа.

Сценария холодной погоды – реализуется при сильных морозах без новых атак.

Как объясняют эксперты, сильные морозы могут увеличить потребление электроэнергии, что приведет к дефициту в 3,4 ГВт. При этом в случае отсутствия импорта или при нестабильной работе восстановленной генерации дефицит увеличится до 5 ГВт.

В таких условиях, констатируется, неизбежно применение жестких графиков отключений. Причем даже в ночные часы.

Кризисного сценария – реализуется при атаках на энергосистему и умеренных температурах.

Новые удары по тепловым электростанциям могут вызвать риски для устойчивости энергосистемы. И хотя дефицит не будет таким значительным, как в сильные морозы, сеть будет работать на пределе.

Во избежание перегрузки, отмечается, придется применять аварийные графики отключений. При этом почасовые отключения могут стать привычными – особенно в вечерние часы пикового спроса. В то же время в случае продолжения атак аварийные графики отключений станут неизбежными.

"В большинстве сценариев (первый и третий) в часы минимальной нагрузки мы можем избежать дефицита, если будет импорт. Однако при морозах минус 10-15 градусов дефицит возможен даже ночью", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, пока же, по словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, в Украине постепенно сокращаются графики отключения света. Это является результатом ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращение жестких графиков исключать нельзя.

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