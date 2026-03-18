В Украине начинают выключать отопление: какой город станет первым

В Николаеве отопительный сезон официально завершится 24 марта. Такое решение приняли из-за стабильного потепления – среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение нескольких дней.

В то же время для больниц и детсадов возможны исключения. Информация обнародована на официальной странице Николаевского горсовета в Facebook.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 18 марта принял решение о завершении отопительного сезона 2025–2026 годов. Основанием стало повышение среднесуточной температуры воздуха более +8°C в течение трех дней подряд, что соответствует установленным нормам для прекращения теплоснабжения.

Отопление прекратят с 24 марта на всех объектах города, за исключением учреждений социальной сферы. Речь идет о детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях – там тепло могут оставить по отдельным обращениям профильных управлений.

Теплоснабжающие предприятия вместе с потребителями должны завершить процесс отключения в технологической последовательности не позднее чем через пять дней после принятия решения.

После завершения отопительного сезона жителям проведут перерасчет за услуги теплоснабжения. Это касается как фактических начислений, так и льгот и субсидий. В городских властях отмечают, что все корректировки планируют завершить в течение 30 дней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в правительстве Украины пока не берутся прогнозировать относительно завершения отопительного сезона – эта дата зависит от погодных условий. Пока же у государства есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.

