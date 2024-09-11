В Украине могут создать фонд поддержки строительства 'зеленых' электростанций, – Герус

В Украине нарабатывается идея создания специального фонда, гарантирующего стабильную доходность новых проектов возобновляемой энергетики для инвесторов, что позволит стимулировать строительство зеленых электростанций.

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Об этом в ходе конференции "Солнечные электростанции для предприятий и бизнеса" заявил Андрей Герус, председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады.

"Сейчас у нас идет обсуждение с ассоциациями, так же были инициативы и мнения от ЕБРР, чтобы создать Фонд, который сможет прогарантировать то, что если кто продает электроэнергию и цена снижается ниже какого-то уровня, то тогда этот фонд будет доплачивать", – сказал Герус.

По его словам, для инвесторов создание такого фонда позволит более четко понимать бизнес модель проектов ВИЭ и иметь большие шансы получить заемное финансирование на реализацию этих проектов.

"Тот, кто планирует построить новую генерацию, сможет подать модель в банк и эти модели могут показать, что цена на электроэнергию (которую будет продавать новая электростанция. – Ред.) может быть сколь угодно высокой, но она будет не ниже определенной фиксированной цены по МВт. -год. Ведь есть договор с фондом, гарантирующим доплату к минимальной цене, если рыночная цена снизится", – пояснил нардеп.

Он отметил, что существующий механизм поддержки отрасли ВИЭ через ГП "Гарантированный покупатель" недостаточно эффективен, поскольку имеет накопление многомиллиардных долгов перед инвесторами.

"Сейчас приоритет, чтобы он (Гарантированный покупатель. – Ред.) закрыл те долги, которые есть сейчас", – сказал Герус.

Также он добавил, что сейчас государство ведет диалог с ЕБРР по поводу того, чтобы банк нашел финансирование на создание такого фонда.

"Попытаемся найти способы, чтобы этот механизм заработал. О сроках говорить пока рано", – уточнил депутат.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.