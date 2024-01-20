В Украине манипулируют размером пенсии: абсолютное большинство получает значительно меньше средней 

В Украине размер средней пенсии – манипулятивный. На самом деле он не показывает, какие выплаты получает большинство украинцев. Так, при официальной средней пенсии в 5385 грн большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии меньше 4 тис. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Согласно последнему отчету ПФУ, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. Всего около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры, начиная с 2017-го, имеют худшие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тыс. грн. И это в то время как средняя пенсия составляет 5 385 грн. Что показывает эта средняя цифра? Ничего.

Меньше 4 тыс. грн – столько ежемесячно получает большинство украинских пенсионеров. И хотя это не средняя цифра, именно этот факт показывает критическую ситуацию в Пенсионном фонде. Пенсионеры обречены на бедность. Либо они успели накопить сохранения, которых хватит до конца жизни, продолжают активно работать, имеют пассивный доход, либо финансово им помогающие взрослых детей, либо они находятся далеко за чертой бедности. Таковы реалии украинской пенсионной системы.

В Украине с 2017-го все будущие пенсии снизили. Ранее каждый год можно было получить 1,35% расчетного заработка, а с 2017-го – только 1%. К примеру, если ваш расчетный заработок составляет 8 тыс. грн (фактическая зарплата может быть значительно больше), то сейчас за 35 лет стажа можно будет получить пенсию в размере 2 800 грн. А по старым правилам – 3780 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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