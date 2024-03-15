В Украине хотят через несколько недель восстановить морские паромные и контейнерные перевозки: в министерстве сделали заявление

Первые контейнерные перевозки по Украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель. К работе готовы все пять терминалов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, сообщает Интерфакс. "Все пять контейнерных терминалов готовы обрабатывать (контейнеры – ИФ-У). Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Но контейнеры – это приоритет, и они ведут переговоры. Надеюсь, что через две-три недели получим первые меры. ", – сказал он во время круглого стола об украинском экспорте, организованном Центром экономической стратегии в четверг.

По его прогнозу, терминалы и контейнерные линии будут возобновлять работу поэтапно: "сначала первая линия, затем вторая, а за ней третья". Более того, Васьков отметил, что движение начнется с фидерных судов, а уже за ними в случае отсутствия приключений последуют контейнерные линии.

Васьков добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца - железнодорожное паромное сообщение. По его словам, под железнодорожные паромные перевозки подпадают все виды грузов, кроме опасных.

Замминистра отметил, что в портах Дуная уже работают контейнерные сервисы между Украиной и Румынией из порта "Рени" и между Румынией и Турцией из порта "Измаил". Васьков добавил, что Украинское Дунайское пароходство готово также к перевозке контейнеров вверх по Дунаю, но пока таких перевозок еще не было.

В целом, по его словам, в феврале через Дунай прошли 1,8 млн. тонн грузов – почти 50% от максимума, достигнутого в 2023 году, а вместе с Украинским морским коридором перевозки в феврале достигли почти 10 млн. тонн, или 75% довоенного объема.

Как сообщал OBOZ.UA, первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе Украина, в частности, может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

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