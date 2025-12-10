В Украине будут судить экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко за многомиллионную коррупцию: НАБУ и САП завершили расследование

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении пяти бывших должностных лиц Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА), включая экс-главу региона Валентина Резниченко. Их подозревают в хищении более 392 млн грн государственных средств, выделенных на ремонт дорог в 2022 году. В случает признания вины судом ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом 10 декабря сообщило НАБУ. "НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего главы Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщников", – говорится в заявлении.

Как работала схема и в чем подозревают Резниченко

Было похищено более 392 млн грн путем завышения стоимости материалов и работ по ремонту дорог.

Общие расходы на работы были безосновательно завышены до 1,5 млрд грн.

. Подозреваемые сфальсифицировали документы для ускорения получения средств и избежания сложных тендерных процедур (разработка проектов, экспертиза, технадзор).

Квалификацию работ: капитальный или текущий ремонт дорог был заменен на эксплуатационное обслуживание, которое имело приоритет в 2022 году.

Договоры заключались с фирмой "Будинвест Инжиниринг", связанной с руководством Днепропетровской ОГА. Эта компания завысила стоимость материалов на сумму свыше 392 млн грн.

Половина компании была оформлена на Яну Хланту – тренера по пауэрлифтингу, которая, по данным журналистских расследований, является близким лицом для Резниченко (совместные поездки, использование его автомобиля, получение зарплаты в его фирме).

Другая половина компании связана с братьями Дубинскими, которые объявлены США в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

, которые объявлены США в розыск по подозрению в финансовых махинациях. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство после выхода журналистского расследования.

Часть похищенных средств, по данным следствия, была выведена на счета других компаний, подконтрольных Валентину Резниченко и его заместителю.

В сентябре 2024 года подозрения были сообщены пяти предполагаемым участникам схемы:

начальнику Днепропетровской ОГА (Валентин Резниченко);

заместителю главы Днепропетровской ОГА;

руководителю департамента Днепропетровской ОГА;

начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководителю субъекта хозяйственной деятельности (фирмы-подрядчика);

Резниченко избрали меру пресечения еще 16 сентября 2024 года. Однако за него быстро внесли залог в 30 млн грн.

Квалификация действий:

Часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Санкция – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Одному из фигурантов (бывшему руководителю департамента) дополнительно сообщено о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 УК Украины).

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с 10 декабря 2020 года по 24 января 2023 года. Тогда Резниченко был уволен "согласно поданному заявлению".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2022 году в Днепре прошли обыски в отношении фитнес-тренера Резниченко Яны Хланты. Ее также называли спутницей чиновника.

