Соединенные Штаты Америки имеют сведения о том, что Россия готова возобновить переговоры по зерновому соглашению. Это связано с желанием властей РФ возобновить экспорт удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции.

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Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Россия, вероятно, заинтересована в продолжении зернового соглашения.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что если Россия намерена снова начать экспортировать удобрения и облегчить сельскохозяйственные операции, то ей необходимо будет возобновить свое участие в зерновом соглашении.

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила дипломат, не сообщая дополнительных подробностей.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия может давить на Украину из-за зерновых коридоров, чтобы сесть за стол переговоров с официальным Киевом. Агрессор и дальше будет создавать условия для того, чтобы с ним кто-то начал разговаривать.

Кроме того, диктатор Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление "зернового соглашения" при посредничестве ООН и Турции как способ получить рычаг влияния и доминировать на саммите G20 в Индонезии в ноябре.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в ООН хотят расширить "зерновое соглашение", несмотря на угрозы страны-террористки России отказаться от нее. В свою очередь, Украина хочет продления договоренности по экспорту через Черное море более чем на год.

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