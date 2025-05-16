В США продают дом, в котором прошло детство Папы Римского Льва XIV: сколько стоят апартаменты. Фото

В городе Долтон, что в штате Иллинойс, выставили на продажу дом, в котором часть своего детства провел Папа Римский Лев XIV. Дом с тремя спальнями расположен примерно в 32 км от центра Чикаго.

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Об этом сообщил Bloomberg. Отмечается, что аукцион должен продлиться до 18 июня, но продавец может согласиться на предложение раньше.

Инвестор приобрел эту недвижимость в прошлом году за 66 тысяч долларов. Он отреставрировал помещение и выставил его на продажу в начале 2025 года уже за 250 тысяч долларов.

Однако никто не соглашался купить дом, даже после снижения цены до 199 000 долларов США.

Но ситуация резко изменилась 8 мая – в день избрания Льва XIV Папой Римским. Всего за несколько часов продавец получил восемь предложений и снял объявление.

"До избрания Папы, дом был просто зданием. Когда Папу избрали, это стало чем-то другим, это стало намного больше, чем просто дом", – сказал исполнительный директор компании Paramount Realty, которая занимается продажей дома.

Лев XIV родился в Чикаго, но часть своего детства провел в Долтоне. Он тесно связан с местной католической общиной и окончил Католический Теологический Союз в Чикаго, где получил степень магистра богословия в 1982 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

В своем первом полуденном благословении в качестве Папы Лев XIV призвал к миру в Украине и секторе Газы. Он сказал, что "носит в сердце страдания дорогого украинского народа".

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Святого престола выступить посредником в переговорах между странами, которые находятся в состоянии войны. С такой инициативой он выступил во время аудиенции для паломников в рамках юбилея Восточных церквей в Ватикане.

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