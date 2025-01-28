В США продали самолет Boeing всего за 10 тыс. долларов: что известно об аукционе. Фото

В США продали на аукционе самолет Boeing 727 1966 года выпуска всего за 10 тыс. долларов. Он 20 лет простоял в международном аэропорту "Эль-Пасо" в Техасе на границе с Мексикой.

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Об этом сообщило местное издание El Paso Matters. Отмечается, что финальная цена в 10 тыс. долларов уже включает и налоги, и аукционные сборы.

"Заброшенный" самолет выставили на торги местные власти. В аукционе приняли участие 56 желающих купить трехмоторный авиалайнер, предназначенный для полетов на короткие и средние расстояния.

Отмечается, что теперь лайнер получил "шанс на новую жизнь", так как новые владельцы могут его использоваться в качестве "помещения" для бара или даже собственного дома. Кроме того, новый владелец теперь должен или убрать самолет со стоянки аэропорта, или договориться с администрацией об аренде места для парковки. "Не терпится увидеть, что новый владелец сделает с ним", – сказал директор аэропорта Тони Неварес.

Он добавил, что пока не знает, кто купил самолет. Информация о покупателе останется закрытой, пока сделка не будет финализирована, а владелец не свяжется с аэропортом.

По словам Невареса, ранее самолет принадлежал частной чартерной авиакомпании Blue Falcon, владелец которой погиб в авиакатастрофе в 2015 году. Компания перестала вносить плату за парковку, необходимую для обслуживания самолета в аэропорту, потому в 2021 году городские власти конфисковали имущество через суд.

Boeing 727 выпускался с 1963 по 1984 годы. Модель была популярна в США для коммерческого использования в небольших аэропортах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Конфискация самолетов в "Эль-Пасо" не является редкостью. Только за неделю, по словам Невареса, аэропорт получил контроль над двумя небольшими грузовыми самолетами Convair и двухмоторным лайнером. Они тоже были брошены в аэропорту.

По словам Невареса, в большинстве случаев владельцы самолетов погибают, а их семьи не могут или не хотят поддерживать полеты или вывозить суда из аэропорта. "Нам неприятно видеть, как это происходит, но мы должны поддерживать наш аэропорт", – объяснил Неварес.

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