В Украине продают уникальный мяч по цене трехкомнатной квартиры: сколько стоит и в чем особенность

В Киеве продают мяч в 1977 году с подписями легенд киевского "Динамо" за 60 тысяч долларов (2470000 грн). Этот уникальный артефакт – часть истории украинского футбола и символ славного прошлого клуба.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из объявления на сайте Violity. Такая цена приравнивается к стоимости трехкомнатной квартиры в столице.

Мяч, по словам продавца, является подлинным историческим артефактом. На его поверхности сохранились подписи многих легендарных игроков и тренера Валерия Лобановского, творивших славу киевского "Динамо" в конце 1970-х годов. Продавец отмечает, что:

подписи, хотя и частично стертые временем, остаются хорошо заметными благодаря аккуратному уходу;

мяч имеет свою историю, которая придает ему уникальность, поэтому он категорически отказывается от торга.

Кроме мяча 1977 года, на сайте выставлен еще один спортивный артефакт – мяч 1975 года, который оценен в 5000 долларов (около 210 000 грн). Особенности этого лота:

на нем изображена эмблема "Динамо" в виде буквы "Д" и портреты игроков с подписями;

этот мяч ассоциируется с золотым периодом киевского клуба, когда "Динамо" стало обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

Футбольные артефакты, в том числе мячи с подписями, имеют высокую ценность среди коллекционеров и фанатов из-за их уникальности и привязанности к выдающимся историческим событиям. Для киевского "Динамо" 1970-е годы стали периодом славы, когда клуб завоевал международные трофеи, а его игроки входили в список лучших в мире. Коллекционная ценность мяча растет из-за:

подписи знаковых игроков, которые трудно найти в одном месте;

отсутствие массового производства подобных спортивных сувениров в те времена;

привязку к историческим успехам украинского футбола.

Такие артефакты не только коллекционными предметами, но и частью истории, которая помогает хранить память об успехах украинского футбола. Спрос на них подтверждает интерес к прошлому и желание иметь частицу той эпохи.

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