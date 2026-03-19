Европейская авиакомпания массово отменяет рейсы и повышает цены: топливный кризис ударил по путешествиям

Из-за резкого роста цен на топливо европейская авиакомпания Scandinavian Airlines вынуждена отменить по меньшей мере тысячу рейсов и повысить стоимость билетов. Если энергетический кризис затянется, путешествия станут еще дороже, а количество доступных рейсов может сокращаться и в дальнейшем.

Об этом пишет The Independent. Причиной таких решений стала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, которая непосредственно повлияла на мировые цены на топливо. В результате расходы авиакомпаний резко выросли, заставляя их оперативно менять стратегию работы.

По словам генерального директора Анко ван дер Верффа, компания уже начала сокращать рейсы в марте, но наиболее ощутимые изменения пассажиры увидят в апреле. Именно тогда планируется отмена по меньшей мере тысячи рейсов.

При этом общий объем полетов SAS остается значительным – более 5 тысяч рейсов еженедельно. То есть компания пытается минимизировать потери пассажиропотока, сокращая прежде всего те направления, где есть альтернативные маршруты или пересадки в тот же день.

Особенно это касается периода после Пасхи, когда традиционно снижается спрос на путешествия. Именно тогда авиакомпания и планирует активнее оптимизировать свою сеть рейсов.кроме отмены рейсов, пассажиров ожидает еще одна неприятная новость – подорожание авиаперелетов:

средняя стоимость билета возрастет примерно на 500 шведских крон (более 50 долларов);

трансатлантические рейсы подорожают ориентировочно на 2700 крон (почти 290 долларов).

Как пояснил Анко ван дер Верфф, цены на авиационное топливо фактически удвоились всего за десять дней. Такой резкий скачок стал серьезным ударом для всей отрасли, и авиакомпании вынуждены частично перекладывать расходы на пассажиров.

В SAS подчеркивают, что ситуация не является уникальной только для них. Подобные проблемы уже испытывают другие европейские авиаперевозчики. Топливный кризис имеет системный характер и влияет на всю авиационную индустрию. Пресс-секретарь компании Александра Линдгрен Каукджи отметила, что компания пытается действовать максимально прозрачно, пассажиров заранее информируют об изменениях и предлагают альтернативные варианты перелетов или перебронирования.

Сейчас авиакомпания не публикует полный список отмененных рейсов, поскольку ситуация остается динамичной. Изменения могут происходить в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке и колебаний цен на топливо. Эксперты не исключают, что в случае затяжного кризиса подорожание может усилиться, а количество рейсов – еще сократиться.

