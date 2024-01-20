В Румынии полностью разблокирован пункт пропуска в Украину: протест приостановили

Румынские активисты разблокировали пункт пропуска в Украину "Порубное". Сейчас пункт полноценно работает, а для грузовиков работает электронная очередь.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком. Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь", – заявили в ведомстве.

Еще 15 января министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по 13 требованиям фермеров. Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года, а также ввести в действие положение о субсидированных процентных займах.

Однако тогда представитель фермеров на переговорах Мариус Мику отметил, что подписанное соглашение не означает немедленного прекращения протестов. Блокирование продолжилось на пунктах "Викову-де-Сус – Красноильск", "Сирет – Порубное" и "Халмеу – Дяково".

Так, перевозчики и фермеры 13 января организовали блокаду на пункте пропуска "Сирет – Порубное", а на следующий день – ПП "Викову-де-Сус – Красноильск". 18 января, они заблокировали еще и пункт "Халмеу – Дяково" в Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине полноценно работают пункты пропуска с Польшей "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное". Протестующие перевозчики приостановили свои забастовку приблизительно до 1 марта.

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