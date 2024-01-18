Поляки разблокировали все границы с Украиной: румынские фермеры уже договорились с правительством, но все еще протестуют

В Украине полноценно работают пункты пропуска с Польшей. Протестующие (перевозчики) прекратили акции. В то же время, на румынской границе все еще продолжаются акции местных фермарей.

Видео дня

Как сообщила Государственная пограничная служба, пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись в привычный режим Пограничники за сутки оформили 2550 грузовиков после разблокирования пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенное".

В Румынии пункты пропуска Сирет – Порубное и Викову-де-Сус – Красноильская на украинско-румынской границе до сих пор заблокированы из-за протестов румынских фермеров, несмотря на их договоренность с правительством страны, отмечают в Укринформе.

15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по 13 требованиям фермеров. Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года, а также ввести в действие положения о субсидированных процентных займах.

Однако представитель фермеров на переговорах Мариус Мику отметил, что подписанное соглашение не означает немедленного прекращения протестов, которые могут продлиться до 18 января.

Какие условия выполнила Украина?

Договоренности с протестующими также предполагают создание отдельного ремня в онлайн-очереди для пустых грузовиков на ЧП "Ягодин-Дорогуск". "Технически эта возможность доступна, как только будет возобновлено стабильное движение на пункте пропуска", - отметили в министерстве.

Еще одно условие — открытие ЧП "Угринов — Долгобычев" для уже выполненных пустых грузовиков. Также министерства согласовали запуск совместной рабочей группы для анализа ситуации на рынке двусторонних перевозок и обеспечения эффективного таможенного и пограничного контроля.

Ее первое заседание прошло 8 января. На нем рассматривался общий план действий на уровне министерств для сбалансирования рынка двусторонних перевозок и уменьшения очередей на границах.

В рамках выполнения условий протестующих Мининфраструктуры Польши обязалось помочь с поиском источников для выплаты компенсаций перевозчикам, потерявшим восточные рынки из-за полномасштабного вторжения страны-террористки РФ в Украину, усилить проверки для предотвращения каботажных перевозок и создать систему контроля за транспортными услугами.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из-за блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской. За период блокировки уменьшилось количество легковых автомобилей, ввозимых крупными автовозами.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!