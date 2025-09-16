В России заканчивается бензин, водители стоят в километровых очередях на заправках: как сработали украинские дроны

В России возник серьезный дефицит бензина. Основная причина – атака украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого в некоторых регионах на АЗС нет популярного топлива марки А-95, проблема с А-92. Выстраиваются длинные очереди, а бензин продают по талонам.

В целом по России цены на заправках существенно возросли. Но власти не признают проблему, а в соцсетях пропагандисты заверяют, что причина всему этому – сезон и туристы, даже на Дальнем Востоке. А еще говорят о "сговоре монополистов".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Украинские дроны навестили 12 НПЗ в РФ

В России возник серьезный дефицит бензина. Украинские дроны с начала августа регулярно "навещают" крупные российские НПЗ. Атакам подверглись Новокуйбышевский, Рязанский (дважды), Афипский (дважды), Саратовский (дважды), Волгоградский (дважды), Сызранский (дважды), Новошахтинский, Куйбышевский, Краснодарский, Ильский, Ново-Уфимский, Киришский заводы.

В результате ударов в РФ производство бензина сократилось почти на 20%. И это не могло не отразиться на рынке продаж.

Во многих регионах возросли цены. Теперь литр А-95 в РФ стоит в среднем 64,7 руб. за литр (33 грн). А-92 – 60,1 руб. (30 руб.) Рост с начала года составил 7%, а это существенно. Но намного хуже ситуация на оккупированных территория. Например, в Крыму А-95 продают по 72,27 руб. (36 грн).

Кто "выпил" весь бензин

Россияне жалуются, что бензин стал дефицитом. Чтобы заправить бак автомобиля, приходится выстаивать очереди по 2-3 часа. К тому же на заправках уже давно появились объявления, что топливо отпускают по талонам.

"Это талоны для начальства и депутатов? А мы можем пешком ходить?" – возмущается жительница с Дальнего Востока.

На Курилах и Сахалине еще в августе наливали только по 10 л в один бак. В Хабаровском крае и Приморье водители выстраиваются в очереди и ждут по несколько часов, чтобы залить бак.

"Приехала на заправку и мне досталось только 5 литров бензина. Потому что люди заливают полные баки и еще берут канистры. Украинские дроны один за другим выводят из строя наши НПЗ, но владельцы даже не пытаются их защищать. Наверное, топливный дефицит создается искусственно, чтобы поднять цены. Вчера по телевизору сказали, что установили квоты – по 20 л в сутки на человека. Я прошу, Владимир Владимирович, примите меры и остановите рост цен на бензин", – обращается россиянка к президенту РФ.

Российские власти не хотят официально признавать, что проблемы с бензином возникли из-за атак украинских дронов. Россиянам рассказывают, что дефицит якобы вызван сезонностью, а также туристами.

"Это какие такие туристы у нас на Дальнем Востоке завелись, что весь бензин выпили?" – спрашивает жительница региона.

Но власти не сдаются, и в соцсетях боты разгоняют идею о том, что во всем виноват "сговор монополистов". Мол, бизнесмены сговорились, чтобы повысить цены на бензин, поэтому специально создают дефицит горючего.

В то же время еще в конце июля для компаний, которые выпускают бензин объемом более чем 1 млн тонн в год, ввели запрет на экспорт. Теперь его продлят и на сентябрь.

Но вряд ли это принесет существенное облегчение для потребителей, так как украинские дроны вывели из строя производство объемом в 40-50 тыс. т в неделю, а это больше, чем экспорт.

Также российские власти принудительно заставили производителей заморозить цены на бензин, но это привело к еще большему коллапсу.

"Я вечером проехал несколько заправок, нет 95-го бензина нигде. Зато в Telegram есть группы, где можно заказать бензин по 20 л, за такую канистру просят от 80 до 100 руб. за литр. Чем наглее продавец, тем цена выше. Кому нужно куда-то ехать, например, по работе, таксистам, то они берут. Соответственно, и цена на такси уже подскочила на 25-30%", – рассказывает житель Таганрога.

В других регионах РФ жители также сообщают, что пока власти чешутся, уже возник черный рынок заправок. Цены высокие, но это лучше, чем вообще ничего.

"Такие продавцы говорят, что ночами дежурят на заправках, чтобы успеть затовариться топливом, а потом продают втридорога. Но я не верю, скорее всего это свои же сотрудники заправок, которые наладили прибыльный бизнес", – говорит россиянин.

Россияне проклинают власть и монополистов, а также прекрасно понимают, что виной всему война РФ, но говорить об этом вслух или протестовать боятся. А то придется несколько лет провести в колонии.