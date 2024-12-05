В Раде планируется жесткое регулирование фармрынка, которое может спровоцировать дефицит лекарств в Украине

На Аптечном саммите, 3 декабря собравшем ключевых игроков рынка и представителей государства, обсудили риски от возможных законодательных инициатив.

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Фармацевтическая область Украины оказалась под угрозой беспрецедентных изменений. В то время как профессиональное сообщество готово к конструктивному диалогу с государством и работает над усовершенствованием правительственного постановления №955, в Верховной Раде без публичного обсуждения готовятся более радикальные изменения, которые могут разрушить отлаженную систему поставок медикаментов.

14-й Аптечный саммит Украины, на котором присутствовали все ключевые игроки рынка, продемонстрировал готовность отрасли к конструктивному сотрудничеству. Экспертная дискуссия по развитию отрасли показала, что руководство Министерства здравоохранения демонстрирует подход, ориентированный на поиск решений. Однако для эффективного диалога необходима прозрачность производителей по структуре ценообразования и себестоимости.

В частности, на мероприятии была раскрыта структура формирования цены на лекарства: наибольшая доля принадлежит именно производителю – 74%, тогда как дистрибьюторы получают 10%, а аптеки – 16%.

На Аптечном саммите представители отрасли заявили о готовности к открытому диалогу с государством и всеми участниками рынка для поиска решений по повышению доступности лекарств. Профессиональные объединения подчеркнули, что снижение цен не может происходить только за счет аптек. Для реального удешевления лекарства государство должно в первую очередь обсуждать вопросы с производителями.

Угрозы законодательных изменений

В то же время, в конце ноября Рада приняла за основу законопроект №11493, который должен был упростить регистрацию лекарств для централизованных закупок. Однако сразу после голосования депутат Юлия Тимошенко публично заявила, что этот законопроект станет базой для глобального "переформатирования" всего фармацевтического рынка. Сейчас выглядит так, что документ планируют превратить в инструмент для внедрения ограничений, что повлияет прежде всего на потребителя.

Предлагаемые изменения в законодательство несут критические риски для отрасли:

⁠ ⁠Квотирование поставок лекарства (максимум 15% для одного покупателя) чревато искусственным дефицитом

⁠ ⁠Обязательный единый электронный каталог может стать бюрократической и технической ловушкой из-за тотального управления наценками

⁠ ⁠Квотирование поставок лекарства с особыми условиями обращения (вакцины, антибиотики последней надежды), что представляет особую угрозу.

Отраслевые эксперты предупреждают: внедрение квот на поставки лекарственных средств может полностью разрушить текущую систему дистрибуции, исключив возможность покупки лекарств в отдаленных городках. На сегодняшний день всего два больших дистрибьютора обеспечивают бесперебойную логистику лекарственных средств в Украине. Принудительное ограничение их возможностей чревато сокращением персонала, закрытием складов и сбоем снабжения лекарствами в отдаленных регионах, в частности на прифронтовых территориях.

Это создаст условия, при которых небольшие аптеки не смогут функционировать, что особенно негативно отразится на жителях этих территорий, маломобильных группах населения. Отсутствие доступа к лекарствам в удобных и безопасных местах вблизи домов или укрытий значительно усложнит получение необходимых медикаментов, особенно в условиях экстренных нужд.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко на 14-м Аптечном саммите подчеркнул необходимость диалога между государством и бизнесом для поиска совместного решения по снижению цен на лекарства.

Представители фармацевтической отрасли также призывают парламент воздержаться от быстрого внедрения рискованных изменений. Сектор, от которого зависит здоровье и жизнь миллионов украинцев, требует взвешенного подхода, особенно в условиях военного положения. Именно поэтому любые реформы должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с профессиональным сообществом, экспертами и бизнесом, обеспечивая прозрачность процесса.