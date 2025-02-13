В прифронтовую Дружковку отправили 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи отправились в Дружковку — город, который страдает от вражеских обстрелов каждый день. Фонд Рината Ахметова передал для жителей 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи будут организовываться с учетом требований безопасности.

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В каждом наборе – продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн. продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.