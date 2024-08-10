В 'Нафтогазе' выступили за отмену запрета на экспорт газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" выступает за отмену запрета на экспорт природного газа из Украины.

Видео дня

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Экспорт был закрыт для того, чтобы стабилизировать систему, во время войны это необходимая мера. Я буду рад, когда мы достигнем точки, чтобы отменить этот запрет", – сказал он.

Чернышев добавил, что для стимулирования добычи газа частными компаниями "Нафтогаз" вышел на энергетическую биржу и предложил им выкупить весь газ, который они не смогут продать.

Ранее Чернышев заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.