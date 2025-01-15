Повысят ли тарифы на свет для украинцев из-за достройки ХАЭС: в Минэнерго отреагировали на обвинения

Министерство энергетики Украины заявило, что достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС не приведет к повышению тарифов на электроэнергию для населения. Ведомство вынуждено было выступить с опровержением после распространения дезинформации со стороны народного депутата Ярослава Железняка.

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"Запланированное увеличение атомной генерации направлено на обеспечение стабильности и поддержку доступных тарифов на электроэнергию для украинцев", - говорится в заявлении министерства. Источниками финансирования проекта достройки энергоблоков будут привлечены коммерческие кредиты и средства "Энергоатома". Никакого бюджетного финансирования или влияния на тарифы не предусмотрено.

В министерстве подчеркнули, что все детали проекта были представлены народным депутатам на специальной встрече. Ярослав Железняк не явился на это мероприятие, поэтому его заявления безосновательны.

Минэнерго также подчеркнуло, что попытки дискредитации проекта достройки ХАЭС противоречат национальным интересам Украины. Ведомство выразило готовность и далее давать разъяснения относительно этого важного энергетического проекта.