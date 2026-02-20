В медиа началась синхронная атака на Бюро экономической безопасности: Постернак назвал заинтересованных

В украинском медиапространстве разворачивается информационная кампания против нового руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в своем посте заявил политтехнолог и эксперт Олег Постернак, который обратил внимание на признаки заказного характера отдельных публикаций и синхронность атак на антикоррупционные институты.

Видео дня

По словам эксперта, в ряде СМИ и telegram-каналов распространяются материалы с критикой БЭБ, которые, по его мнению, содержат много эмоций, но мало конкретных фактов и не учитывают результаты работы ведомства. Отдельно он отмечает, что на медиарынке появилась информация о якобы пакетных заказах на размещение негативных материалов против Бюро.

Постернак также обращает внимание на то, что информационная кампания против БЭБ началась синхронно с критикой в адрес других антикоррупционных органов – НАБУ и САП. По его мнению, такая параллель может свидетельствовать об общем интересе отдельных групп влияния.

Кто может быть заинтересован в дискредитации БЭБ

В своем сообщении эксперт определяет круг сфер, в которых БЭБ активизировало работу после заявлений о перезагрузке ведомства и фокусе на детенизации экономики.

Речь идет, в частности, о:

теневом рынке топлива, где, по оценкам экспертов, оборачиваются миллиарды гривен;

"серой" электронике и контрабандных гаджетах;

игорном бизнесе;

незаконном обороте алкоголя и табака, которые, по оценкам, формируют ядро теневого рынка объемом более 1 трлн грн;

уклонении от уплаты налогов.

По словам Постернака, в этих отраслях работают группы влияния, которые получали значительные доходы от "серых" схем и могут быть не заинтересованы в усилении контроля и детенизации.

Отдельно он упоминает о "некоторых токсичных политиках", которые, по его мнению, могут стремиться сохранить контроль над финансовыми потоками или быть заинтересованными в смене руководства БЭБ.

Заявление о возможном "подряде" на дискредитацию

В посте эксперта также содержится резонансное утверждение о том, что якобы "за голову БЭБ" предлагают 20 млн долларов в криптовалюте и неограниченное финансирование медийной кампании. При этом никаких официальных подтверждений этой информации пока не обнародовано.

Постернак отмечает, что, учитывая повышенное внимание международных партнеров, в частности стран G7, к реформированию БЭБ и борьбе с теневой экономикой, дискредитационные атаки могут иметь не только внутреннее, но и внешнее измерение.

Контекст международной поддержки

Во время перезагрузки БЭБ страны G7 публично заявляли о важности формирования позитивного инвестиционного климата в Украине и обеспечения добропорядочности сотрудников Бюро. Эти принципы, по словам нового руководства ведомства, стали основой обновленной стратегии работы.

Эксперт подытоживает, что нынешняя волна критики может быть связана не только с политическими процессами, но и с борьбой за сохранение теневых схем в ключевых отраслях экономики.

"И вопрос здесь очень риторический: кому выгодно, чтобы в Украине снова победили схемы?" – отмечает Олег Постернак в своем посте.