В Крыму после взрывов начались проблемы с интернетом

В Крыму после взрывов 22 сентября в здании штаба Черноморского флота в Севастополе и в воинской части в Бахчисарае наблюдаются перебои с доступом к интернету. Оккупационные власти сообщают о массированной кибератаке на местных провайдеров, однако ограничения могут применяться и самими оккупантами – чтобы скрыть последствия ударов по военным объектам.

Об кибератаках заявил так называемый советник "главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков. Интересно, что накануне после взрывов на военном аэродром "Саки" в Крыму также были перебои с интеренет-связью.

При этом Крючков назвал "атаку" на провайдеров "беспрецедентной". "Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", – написал Крючков.

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Заявление появилось на фоне масштабной "бавовны" на оккупированном полуострове. Так, 22 сентября взрывы дважды прогремели в Севастополе. Оккупанты признали, что по штабу российского флота был нанесен ракетный удар.

Также были зафиксированы взрывы в воинской части российских оккупантов в Бахчисарае. По сети быстро распространилась информация о черном дыме, который поднимался в районе воинской части. При этом оккупационные власти пытались заверить жителей полуострова, что "все спокойно", а дым поднимался якобы из-за того, что горит трава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что интернет-провайдеры в Крыму доносят ФСБ РФ на своих абонентов. В частности, предпринимателям приказано сообщать о всех случаях использования VPN.

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