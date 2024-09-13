В Киеве открыли представительство чешской компании AKM Group-CZ

27 августа 2024 г. в Киеве зарегистрировали официальное представительство чешской компании AKM Group-CZ в Восточной Европе. Компания известна на международном оборонном рынке уже более 23 лет, входит в список поставщиков НАТО, в 2021 году ей был присвоен код НАТО: NCAGE Code: 334DG, который является подтверждением, что компания имеет контракты на поставку продукции армиям стран НАТО. В 2008 году компания получила сертификат ISO, с тех пор успешно прошла несколько контрольных аудитов и из года в год доказывает качество управления на высоком уровне. Также AKM Group-CZ является членом Ассоциации по безопасности и оборонной промышленности Чешской Республики.

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"В ближайший год благодаря работе офиса в Киеве компания планирует увеличить интеграцию на украинский рынок для реализации оружия и боеприпасов для Сил обороны Украины. Ожидается открытие и локализация в Украине совместных производств вооружения, боеприпасов, БПЛА как с государственными, так и с частными партнерами. Также планируется создание совместных производств и сотрудничество по испытанию новых видов вооружения и боеприпасов, в том числе ЗРК, крупнокалиберных пулеметов, беспилотников и прочего", – отметил Азер Худиев, глава представительства AKM Group-CZ в Восточной Европе.

Представительство компании в Украине станет уже четвертым в мире. В AKM Group-CZ уже есть опыт сотрудничества с 27 странами, компания имеет собственные логистические мощности и склады в центре Европы и предлагает более 110 наименований военной продукции и продукции двойного назначения.

"Мы убеждены, что открытие представительства обеспечит построение более прочных и тесных отношений с конечными потребителями в Украине, позволит быть более чувствительными к потребностям Сил обороны страны и будет способствовать более оперативным поставкам нашей продукции для нужд Сил обороны Украины. А в нашей сфере скорость выполнения заказа – вот что самое важное", – добавил Азер Худиев, глава представительства AKM Group-CZ в Восточной Европе.

Ожидается, что открытие офиса в Киеве облегчит формализацию процесса сотрудничества чешской компании с Силами обороны Украины. Это поможет также работе и гуманитарному направлению, в рамках которого AKM Group-CZ планирует оказывать Силам обороны бесплатную помощь.