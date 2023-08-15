Европейские программы "гражданство за инвестиции" пользуются огромной популярностью, несмотря на призывы прекратить их продажу. В Греции и Португалии в последние месяцы наблюдается рост количества выданных виз, а в Италии и Испании спрос на них достиг рекордного уровня.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. Так называемые "золотые визы" позволяют состоятельным иностранцам получить вид на жительство в ЕС и, соответственно, путь к гражданству – путем инвестирования в местную недвижимость или финансовые активы.

При этом нет особых условий, а некоторые программы требуют проводить в стране не больше недели в год. Особенно популярны "золотые визы" для состоятельных россиян.

В общей сложности более 132 тыс. человек получили гражданство по этим программам между 2011 и 2019 годами, и политическая реакция усилилась, поскольку они были связаны с стремительным ростом цен на недвижимость и слабым регулированием.

Члены Европарламента и Еврокомиссии призвали страны ЕС закрыть их. В свою очередь, Ирландия и Британия уже сделали это. Полномасштабная война в Украине, которую развернула страна-террористка Россия, привлекла дополнительное внимание к "золотым возам", поскольку, как сказала бельгийский депутат Саския Брикмонт, они являются потенциальным способом для "олигархов, преступников и коррумпированных политиков" "купить себе дорогу в Европу и отмыть свои деньги, имидж и личность".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Евросоюз в настоящее время передал Украине лишь 223,8 тысяч артиллерийских боеприпасов, что составляет менее четверти запланированного количества. Всего в рамках плана Украина должна была получить миллион артиллерийских снарядов в течение года.

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