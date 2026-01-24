В ДТЭК заявили о резком ухудшении ситуации: как долго не будет света 24 января
В Украине 24 января во всех регионах применяют графики отключения электроэнергии. В некоторых городах действуют экстренные отключения. При том ситуация в энергосистеме постоянно меняется.
Так, как сообщили в ДТЭК, ситуация со светом по всей Украине резко осложнилась. Из-за обстрелов энергосистема работает на пределе возможностей, часть объектов в аварийном ремонте.
Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения. "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – добавляют в "Укрэнерго". В Киеве и области до сих пор не удалось вернуться к стабильным графикам. Вместо этого действуют экстренные отключения.
Отключение во Львовской области
Отключения в Днепропетровской области
Отключения в Одесской области
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
