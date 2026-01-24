УкраїнськаУКР
В ДТЭК заявили о резком ухудшении ситуации: как долго не будет света 24 января

Александр Литвин
Враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК

В Украине 24 января во всех регионах применяют графики отключения электроэнергии. В некоторых городах действуют экстренные отключения. При том ситуация в энергосистеме постоянно меняется.

Так, как сообщили в ДТЭК, ситуация со светом по всей Украине резко осложнилась. Из-за обстрелов энергосистема работает на пределе возможностей, часть объектов в аварийном ремонте.

Чтобы не допустить перегрузки, диспетчеры вынужденно применяют аварийные отключения. "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – добавляют в "Укрэнерго". В Киеве и области до сих пор не удалось вернуться к стабильным графикам. Вместо этого действуют экстренные отключения.

Отключение во Львовской области

Графики во Львовской области

Отключения в Днепропетровской области

Графики в Днепропетровской области

Отключения в Одесской области

Графики в Одесской области

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

