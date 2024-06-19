В ДТЭК рассказали о текущем состоянии энергосистемы

Энергосистема Украины потеряла 9 ГВт мощностей, что составляет около половины пикового потребления электроэнергии зимой.

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Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в телеэфире.

Украинская энергетика потеряла 9 ГВт установленной мощности. Это около половины того, что нам потребуется зимой. Прошлой зимой максимум у нас было 18 ГВт. То есть потери очень существенны. И по характеру разрушений, которые мы сейчас имеем, это, конечно, беспрецедентная история", - сказал он.

Сахарук добавил, что никогда в истории не было такого, чтобы было потеряно столь значительное количество мощностей тепловых и гидроэлектростанций.

Чтобы максимально подготовиться к зиме, ДТЭК ведет переговоры с около 10 странами, чтобы получить от партнеров оборудование из закрытых электростанций в Восточной Европе.

Это поможет, но этого будет недостаточно, нужно также покупать новое оборудование. Сейчас активно размещаются заказы на оборудование, которое необходимо установить, и турбины, и генераторы, и трансформаторы, и автотрансформаторы", – добавил Сахарук.

Напомним, в этом году ДТЭК планирует инвестировать почти 4 млрд гривен в ремонты и восстановление пострадавших от вражеских обстрелов ТЭС. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были обстреляны врагом более 180 раз.