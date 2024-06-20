В ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы

В результате последнего обстрела энергосистемы пострадала одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК.

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Об этом в эфире телеканала "Общественное" заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сегодня очередная атака. Одна из наших станций, которая работала и выдавала электроэнергию в сеть – пострадала. Были прилеты, повлекшие пожар", – сказал он.

Сахарук добавил, что во время атаки были ранены три энергетика.

В результате обстрела работа ТЭС была приостановлена, пояснил исполнительный директор ДТЭК. Он добавил, что эта станция уже около пяти раз была атакована врагом и компании снова нужно с нуля начинать ремонты.

"Людей не хватает, но находим решение. Перемещаем людей с одной станции на другую, присоединяем сотрудников компаний ДТЭК, не работающих на станциях. Это и сотрудников сетевых компаний, шахтеров. Сейчас максимально выходим из ситуации таким образом, чтобы обеспечивать продление ремонтных работ", – подчеркнул Сахарук.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года было уже 37 раз, когда энергетики ДТЭК Рината Ахметова поднимали станции с нуля и возобновляли их работу после обстрелов.