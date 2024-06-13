В ДТЭК показали, когда не будет электроэнергии в Киеве 13 июня: график

В Киеве графики отключения электроэнергии 13 июня будут действовать с 20:00 до 22:00. То есть отключение ожидается всего на два часа и только для тех, у кого в указанный промежуток времени ожидается отключение согласно графику.

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"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00", - сообщают в ДТЭК.

Как отмечают в ДТЭК, важно использовать электроэнергию экономно.

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда сети говорят, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns "Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет за вас радоваться", – написал СЕО Yasno Сергей Коваленко.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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