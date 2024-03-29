В деле аэропорта "Одесса" новый поворот: один из фигурантов пошел на сделку со следствием

В деле о завладении международным аэропортом "Одесса" утверждено соглашение с экс-заместителем мэра города Анатолием Орловским, который был одним из подозреваемых. Бывшего чиновника отпустили на испытательный срок в 3 года в обмен на показания и сотрудничество в расследовании.

Решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Имя фигуранта в решении не раскрывается, однако, как сообщил журналист Олег Новиков, постановление суда касается именно Орловского.

"Речь идет о бывшем вице-мэре Одессы Анатолии Орловском. Он пошел на соглашение по делу о завладении коммунальным аэропортом "Одесса" и доходами от его деятельности", – написал Новиков.

Орловскому назначили 4,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года и без конфискации имущества. Однако чиновника отпустили на испытательный срок в 3 года. "Следствие получает показания Орловского и сотрудничество в расследовании", – проинформировал Новиков.

Дело ведется по факту завладения международным аэропортом "Одесса" и дохода от его деятельности. Всего подозреваемых по этому делу пятеро:

бывший Одесский городской голова;

его заместитель;

руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;

два известных в регионе бизнесмена.

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы, все его имущество заложили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн. Часть этой суммы (118 млн грн) – стоимость аэропорта, остальное – незаконно присвоенная прибыль.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года ВАКС наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса". Это предусматривает лишение права на отчуждение и распоряжение этим имуществом.

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