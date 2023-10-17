Имущество аэропорта "Одесса" арестовано: кто принял решение

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса". Арест также предусматривает лишение права на отчуждение и распоряжение этим имуществом. Произведен он в рамках дела о завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Там отметили, что конкретно речь идет о:

здании старого терминала;

имуществе аэропорта в количестве 2 488 единиц;

корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" – на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса";

помещении нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.

"САП и НАБУ добились ареста имущества Международного аэропорта "Одесса". По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода его деятельности", – говорится в сообщении.

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Детали дела

Всего подозреваемых по делу о завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности пятеро. Среди них:

бывший Одесский городской голова;

его заместитель;

руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;

два известных в регионе бизнесменов.

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Примечательно, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2 488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

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