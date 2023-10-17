Имущество аэропорта "Одесса" арестовано: кто принял решение
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса". Арест также предусматривает лишение права на отчуждение и распоряжение этим имуществом. Произведен он в рамках дела о завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Там отметили, что конкретно речь идет о:
- здании старого терминала;
- имуществе аэропорта в количестве 2 488 единиц;
- корпоративных правах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" – на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса";
- помещении нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.
"САП и НАБУ добились ареста имущества Международного аэропорта "Одесса". По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода его деятельности", – говорится в сообщении.
Детали дела
Всего подозреваемых по делу о завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности пятеро. Среди них:
- бывший Одесский городской голова;
- его заместитель;
- руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;
- два известных в регионе бизнесменов.
По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.
В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.
В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.
Примечательно, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2 488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.
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