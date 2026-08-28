В D.Trading рассказали о способах заработка для бизнеса на системах хранения энергии

В компании D.TRADING, входящей в Группу ДТЭК, рассказали, как инвесторы могут зарабатывать на системах накопления энергии.

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Об этом говорится в материале отраслевого издания ExPro.

"Технологии гибкости и накопления электроэнергии созданы для получения дохода в различных рыночных ситуациях. Максимальный результат дает именно сочетание работы во всех доступных сегментах рынка. Текущая волатильность украинского рынка создает для этого значительные возможности. В периоды летней жары доходность одного цикла для двухчасовой батареи может достигать около 30 тыс. грн на 1 МВт", — отмечает руководитель отдела по работе с ВИЭ, УЗЭ и распределенной генерации D.TRADING Егор Захарченко.

По оценке D.TRADING, двухчасовая батарея может окупиться примерно за 3–4 года — при капитальных инвестициях до €300 тыс. на 1 МВт мощности и при условии эффективного коммерческого управления.

В то же время руководитель европейского направления торговли электроэнергией Станислав Дудка добавил, что развитие накопителей в Болгарии, Румынии, Греции и других странах, межгосударственные перетоки и дальнейшая интеграция европейских рынков влияют на торговые возможности за пределами отдельной страны.

"Батарея конкурирует не только с батареей на соседней подстанции. На все более интегрированном европейском рынке накопители в одной стране влияют на ценовые возможности на соседних рынках", — отмечает Дудка.

Отмечается, что для украинского инвестора это означает, что при моделировании проекта необходимо учитывать не только прогноз украинского рынка, но и развитие накопительных и маневровых мощностей в соседних странах.

"Инвестиционная ценность BESS будет всё в большей степени определяться не только инвестициями, мощностью и ёмкостью батареи. На первый план выходят качество прогнозирования, доступ к нескольким сегментам рынка, комбинация различных источников дохода, региональная торговая экспертиза, кредитное качество контрагента и правильно структурированный контракт. Построить батарею — это лишь первая часть инвестиционного решения. Вторая — определить, кто и по какой модели будет управлять её доходом в течение следующих лет", — подытожили в материале.