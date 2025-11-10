В 2026 году в России может произойти коллапс целой отрасли экономики: этому уже способствуют Китай, Индия и Турция

Уже третью неделю мировая пресса информирует о постепенном сокращении закупок российской нефти, в частности трейдеры сообщают о значительном снижении операций в Китае, Индии и Турции.

Китай и Индия сокращают закупки российской нефти

Так, по данным Bloomberg, китайские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать закупки московской нефти после санкций США, даже были случаи, что контракты разрывались, когда танкеры с нефтью были уже в пути к китайским портам. По мнению американских экспертов, около 45% московского экспорта в Китай сейчас под угрозой "приостановления". В других своих материалах Bloomberg сообщает, что индийские нефтепереработчики стали переходить на альтернативные российским источники поставок. В частности, индийские предприятия нефтяного сектора увеличили закупку нефти из США и третьих стран (таких как Гаяна). По мнению экономистов, сокращение закупок именно государственными НПЗ Индии может свидетельствовать о потенциально близкой торговой договоренности между США и Индией, в частности в сфере энергоносителей и выполнения санкций против России.

Турция также постепенно переходит на альтернативные источники поставок нефти

Кроме того, начала сокращать импорт российской нефти и переходить на альтернативные поставки такая важная для экономики России страна, как Турция. Так Анкара стремится избежать санкционных рисков и сохранить возможность экспорта топлива в Евросоюз. Уже сообщается, что крупнейший турецкий НПЗ SOCAR Turkey недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других стран объемом от 77 до 129 тысяч баррелей в день. Это означает, что SOCAR существенно сокращает использование российской нефти марки Urals, доля которой в сентябре и октябре составляла почти 100% – около 210 тысяч баррелей в сутки. Сохранение такой динамики может свидетельствовать о том, что Турция, несмотря на прагматичную позицию в отношениях с Москвой, постепенно снижает энергетическую зависимость от российского сырья. В частности, несколько крупнейших НПЗ Турции уже планируют полностью перейти на нефть из третьих стран, чтобы соответствовать санкционному режиму ЕС и в связи с опасением вторичных санкций США иметь возможность продолжать экспорт нефтепродуктов в Европу.

Для торговли нефтепродуктами с ЕС придется выполнять требования европейских санкций

С одной стороны, стоит заметить, что такие сокращения могут иметь краткосрочный эффект, чтобы спровоцировать российских экспортеров сырой нефти на дополнительные скидки за санкционные риски. Однако, с другой стороны становится понятным, что часть сокращений становится безвозвратной, если речь идет о санкциях ЕС и США, ведь целый ряд турецких и индийских НПЗ ориентируются на европейский рынок, который с начала 2026 года перестанет принимать нефтепродукты без подтверждения, что они не изготовлены из российской нефти. Поэтому для недопущения потери огромного европейского рынка турецкие и индийские НПЗ, ориентированные на Европу, будут постепенно переходить на нефть из других стран, даже несмотря на более высокую цену.

Санкции и удары СОУ по нефтяному сектору России могут иметь совокупный эффект уже в следующем году

Если принять во внимание снижение цен на нефть в мире, а также политику стран ОПЕК, направленных на увеличение добычи (что ведет к снижению мировых цен), то в 2026 году стоит ожидать продолжения данных тенденций, которые постепенно становятся весьма неприятными для России. Прогнозируется, что совокупное влияние санкций ЕС и США, а также удары Сил Обороны Украины не только по российским НПЗ, но и по базам хранения нефти и нефтепродуктов, портам и другой логистической инфраструктуре нефтяного сектора РФ может существенно ухудшить состояние нефтяной отрасли Кремля. Таким образом, ориентировочные потери России в нефтяном секторе экономики могут в следующем году достичь от 25% до 30% экспорта нефти в Турцию, Индию и Китай. Это, в свою очередь, может привести к потерям еще большей части валютных поступлений на фоне торможения российской экономики и невыполнения плана налоговых сборов по продаже энергоресурсов на экспорт. Однако следует учитывать контрмеры со стороны Москвы в виде дополнительных скидок импортерам российской нефти и более гибких схем обхода санкций от США и Европейского Союза, которые частично могут компенсировать текущие потери.

Таким образом, санкции Соединенных Штатов, которые они ввели против энергетического сектора России 22 октября этого года, могут наконец повлиять на нефтяные доходы Кремля более ощутимым образом. После повреждений трети мощностей российских НПЗ в результате ударов украинских Сил Обороны, российские нефтяники только увеличили экспорт сырой нефти, что позволило избежать финансовых потерь в российском бюджете. Поэтому именно санкции, направленные непосредственно против российской нефти могут наконец заработать с более очевидным эффектом, что может заставить Российскую Федерацию пересмотреть свои подходы к продолжению агрессии против Украины и приблизить вероятность дипломатического завершения войны.