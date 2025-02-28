В 2024 году 'Укртелеком' увеличил инвестиции в телекоммуникационные сети на 60%

Капитальные инвестиции "Укртелекома" в развитие телекоммуникационной сети в 2024 году выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом и составили более 750 млн. грн. Общие инвестиции в развитие компании превысили 900 млн. грн.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы активно строили оптическую сеть, проложив почти 7 тысяч километров волоконно-оптического кабеля, что дало возможность подключения к современным услугам для 3 миллионов домохозяйств. Очень важно для нас отметить существенный рост подключений новых оптических абонентов на 22%, что свидетельствует о высокой заинтересованности и доверии пользователей к современному, скоростному и надежному интернету от "Укртелеком". Компания и в 2025 году будет активно инвестировать в развитие оптической инфраструктуры, чтобы обеспечить современной связью наших защитников, государственные учреждения, бизнес, объекты критической, социальной инфраструктуры и населения", – отметил Юрий Курмаз, генеральный директор "Укртелеком".

В 2024 году "Укртелеком" продолжил снабжать телекоммуникационными услугами Вооруженные Силы Украины, государственные органы, бизнес, объекты социальной инфраструктуры и населения по всей стране. Несмотря на сложные условия компания поддерживала доступ к услугам интернета в 90% населенных пунктов, покрытых своей сетью до начала полномасштабного российского вторжения.

"Укртелеком" остается одним из самых крупных налогоплательщиков в телекоммуникационной отрасли Украины. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней более 1,33 млрд грн налогов и сборов.

В общей сложности более 70% пользователей интернета от "Укртелеком" уже пользуются оптической технологией доступа, среди которых более 1300 медицинских и около 1780 образовательных учреждений.

Количество подключений к оптической сети продолжает расти во всех сегментах. За год к оптической инфраструктуре "Укртелекома" было подключено 230 медицинских и образовательных учреждений.

Несмотря на сложные условия военного времени, "Укртелеком" проводит аварийно-восстановительные работы везде, где это возможно, включая прифронтовые и деоккупированные населенные пункты. За 2024 год специалисты компании почти 3 тысячи раз восстанавливали телекоммуникационные сети. Была возобновлена работа двух региональных узлов связи. На восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий, израсходовано 8,3 млн грн.

Как известно, "Укртелеком" – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Украине. С 2013 года "Укртелеком" присоединился к бизнесу SCM Ринату Ахметову.