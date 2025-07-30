Увеличение расходов на безопасность и оборону: Свириденко озвучила изменение бюджетных планов на 2025 и 2026 годы

Кабинет Министров Украины готовит предложение о привлечении 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Вопрос изменений в государственный бюджет должна рассмотреть еще Верховная Рада.

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Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время эфира национального телемарафона. Кроме этого, планируется привлечение 39 миллиардов долларов внешнего финансирования в этом году.

"Также мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Мы планируем добавить 400 млрд гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны", – отметила Свириденко.

По словам премьер-министра, на 2025 год правительство планирует привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Украина также ведет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и стабильное финансирование в 2026 году.

Свириденко заверила, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены.

"Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме. Все запланированные в августе платежи поступят вовремя", – подчеркнула она.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что правительство представило ему проектные решения по изменениям в бюджет.

"В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", – пояснил Зеленский.

Кроме этого, по словам президента, Кабмин подготовил расширение программы контрактов 18-24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами, которую должен представить Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Юлия Свириденко напомнила, что Кабмин ввел мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса. Такое решение новое правительство приняло на своем первом заседании.

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