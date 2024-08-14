Унификация тарифа на распределение электричества по классам напряжения ухудшит условия на рынке электроэнергии, – эксперт

Государство должно перестать перекладывать ответственность с одних игроков энергетического рынка на других, считает эксперт, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокоп.

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Он напомнил, что в НКРЭКУ вернулись к идее уравнивания ставок тарифа на распределение независимо от объемов потребления и уровня напряжения.

По словам Прокипа, это неправильный и даже вредный шаг.

"В частности, это возврат к кросс-субсидированию, когда одна категория потребителей не полностью покрывает расходы и потери, а компенсация происходит за счет других. Помимо этого такой подход противоречит принципам европейского энергетического регулирования, а также может существенно ударить по стимулам развития крупных предприятий, потребляющих значительные объемы электроэнергии, следовательно, это прямой удар по экономике страны", – объясняет Андриан Прокоп.

Напомним, обновленный состав НКРЭКУ снова заговорил об отмене разделения тарифа на распределение электричества по классам напряжения. Ранее предыдущий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк выступал против этого шага.