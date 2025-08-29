"Укрпочта" начала распродажу имущества: за что просят 20 млн грн

За последние несколько дней "Укрпочта" выставила на продажу десятки объектов недвижимости общей площадью более 30 тыс. кв. м. Имущество компании продадут через аукционы, а цена самых дорогих лотов стартует от 20 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.Продажи. Нежилые объекты почтового оператора распродают практически по всей стране, включая западные, центральные и южные регионы. Компания планирует избавиться от недвижимости как в крупных городах (Харькове, Кривом Роге. Николаеве, Херсоне), так и в меньших населенных пунктах.

Что продает почта

Общая стоимость выставленных лотов превышает 333 млн грн. Среди них – как отдельные помещения, так и целые комплексы зданий. Самыми дорогими оказались комплексы зданий в Ривне:

на пл. Привокзальной – цена от 26 млн грн ;

; на ул. Вячеслава Черновола – более 20 млн грн ;

; на ул. Марка Вовчка – более 20 млн грн.

Также выделяются лоты в Ивано-Франковске (здание на Привокзальной – почти 20 млн грн, комплекс зданий в Никитинецком переулке – 18,3 млн грн). В Луцке и Вышгороде (Киевская область) продают комплексы зданий за почти 18 и 16,2 млн грн соответственно.

В целом "Укрпочта" выставила на продажу 47,1 тыс. лотов. Это также неврученные посылки (наборы от 1200 грн), договоры об аренде

"Укрпочта" приняла решение закрыть свои отделения в Константиновке из-за критической опасности для работников и клиентов во время постоянных обстрелов. Руководство подчеркивает, что ситуация анализируется ежедневно и решения принимаются с учетом безопасности.

Закрытие отделений в Константиновке не означает полного прекращения работы компании в регионе. "Укрпочта" продолжает обслуживать жителей в соседних городах – Дружковке, Алексеево-Дружковке (5-7 км от Константиновки), а также в Доброполье, где уже закрылись почти все другие учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля во всех отделениях "Укрпочты" введены лимиты на выплату наличных физическим лицам. Отныне в течение месяца клиенты компании не смогут получить более 100 тыс. грн, а количество выплат может быть не более 10.

