"Укрпочта" начала выдавать деньги по-новому: что изменилось с 1 июля

С 1 июля во всех отделениях "Укрпочты" ввели лимиты на выплату наличных физическим лицам. Отныне в течение месяца клиенты компании не смогут получить более 100 тыс. грн, а количество выплат может быть не более 10.

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Об обновлении правил напомнили в самой "Укрпочте". Впрочем, представители почтового оператора уверены, что большинство украинцев не почувствует введенных изменений, а остальные будут иметь время подготовиться к изменениям.

Таким образом, с июля физлица столкнутся с такими лимитами на выплату наличных в отделении:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 100 тыс. грн ;

; максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 10 шт.

В то же время лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются неизменными:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня – 29 999 грн ;

; максимальное количество платежных операций в течение одного дня – 50 шт;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца – 250 тыс. грн ;

; максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца – 500 шт.

"Этого достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность. Если же вы намерены или уже продаете товары, стоит открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму работы", – отметили в "Укрпочте".

"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок

В свою очередь, "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – например, шляпа – платить придется только за вес, а не за размеры.

Там отметили: в частности, отправление такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;

спортивного инвентаря (например, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;

посуды весом 5,35 кг (например, амфоры) – 1225 грн вместо 2500 грн;

игрушки весом 3,15 кг (например, мягкого медведя) – 1115 грн вместо 1500 грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 9 июня клиенты "Укрпочты" могут забирать посылки вне очереди при условии, что их не более 5 штук. Речь идет об отделениях, где "пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений".

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