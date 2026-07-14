"Укрнафта" выплатила в госбюджет ещё 1,43 млрд грн дивидендов

"Укрнафта" перечислила в государственный бюджет ещё 1,43 млрд грн дивидендов.

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С момента перехода компании под управление государства общая сумма выплаченных дивидендов уже достигла 16,73 млрд грн.

"Несмотря на масштабные разрушения производственной инфраструктуры в результате российских ударов, необходимость восстановления и замены поврежденного оборудования, а также дополнительные инвестиции в защиту объектов, "Укрнафта" в 2025 году обеспечила стабильные отчисления части чистой прибыли в государственный бюджет", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В настоящее время интенсивность обстрелов и разрушений производственной инфраструктуры и сети автозаправочных комплексов компании на прифронтовых территориях растет. Дополнительными факторами, влияющими на финансовое состояние компании, стали мировой нефтяной кризис, необходимость импорта дополнительных объемов топлива в начале 2026 года для предотвращения дефицита нефтепродуктов в стране, а также обязательство направлять весь газ собственной добычи на обеспечение потребностей населения.

Даже в этих условиях компания сохраняет операционную устойчивость, продолжает добычу, обеспечивает страну качественным топливом, инвестирует в развитие и в полном объеме выполняет свои обязательства перед государственным и местными бюджетами.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.