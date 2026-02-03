'Укрнафта' пробурила 25 новых скважин и увеличила добычу на 3,39% в 2025 году

Укрнафта наращивает собственные возможности бурения несмотря на вызовы военного времени. Так, в 2025 году компания пробурила 25 новых скважин – это +150% к 2024 году (10 скважин) и рекордный показатель за последние годы.

Из них 7 скважин возведено собственными силами компании, что свидетельствует о росте внутренних производственных возможностей.

Новое бурение, интенсификации и другие проведенные мероприятия совокупно позволили нарастить добычу "Укрнафты" в 2025 году на 3,39% в нефтяном эквиваленте по сравнению с 2024 годом. В частности, добыча нефти выросла на 3,77%. Добыча газа – на 2,86%.

До 2023 года темпы нового бурения оставались минимальными – в среднем 1–2 скважины в год. После перехода компании под государственное управление объемы бурения начали стабильно расти.

Динамика нового бурения:

2023 год: 6 скважин

2024 год: 10 скважин (+67%)

2025 год: 25 скважин (+150%)

Фактически, в 2025 году построено столько же скважин, как за весь период 2015–2022 годов.

Параллельнорастут и объемы бурения собственными силами компании:

2023: 6 188 м

2024: 11 082 м (+79%)

2025: 18 994 м (+71%)

"Мы наращиваем бурение в пределах имеющихся спецразрешений и одновременно восстанавливаем собственные буровые мощности. Это позволяет системно увеличивать объемы работ и уменьшать зависимость от внешних подрядчиков", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Отдельный фокус – повышение эффективности строительства скважин:

обновлен подход к обустройству буровых площадок и подъездных путей;

продолжается замена устаревшей логистической техники.

В результате время монтажно-демонтажных работ сокращено на 24% – до 10 дней экономии на строительстве одной скважины и уменьшено количество привлеченной техники.