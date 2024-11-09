'Укрэнерго' в этом году увеличит на 8 млрд грн долг перед зелеными инвесторами – советник премьер-министра

Компания "Укрэнерго" в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд грн.

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Об этом заявил Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго", отметив, что проблема долгов усугубилась из-за определенных просчетов Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Нынешний тариф в размере 52,9 копейки, по оценкам компании, приведет к дефициту в оплате услуг "зеленым" производителям только по 2024 году на сумму около 8 млрд гривен", – сказал Бойко.

По его словам, в результате "Гарпоку" тоже не хватит денег, чтобы рассчитаться с "зелеными" производителями электроэнергии.

"Это точно не способствует улучшению инвестиционного климата и мешает привлечению инвестиций для построения распределенной генерации. Каждый год у нас ситуация экономического дисбаланса тарифа НЭК "Укрэнерго" повторяется", – подчеркнул Бойко.

На его взгляд, НКРЭКУ использует спорные предположения, приводящие к установлению заниженного тарифа, и как следствие, очередному витку наращивания долгов перед "зелеными" производителями.

Бойко уточнил, что в этом году наибольшим фактором дефицита является предположение о цене, по которой "Гарпок" будет реализовывать "зеленую" электроэнергию на конкурентных сегментах рынка.

"По предположениям регулятора, "Гарпок" должен был бы ее продавать более чем на гривну дороже, чем продает. Соответственно, стоимость услуги, которую должен оплатить НЭК "Гарантированному покупателю", занижена на более чем гривну на каждой кВт*ч "зеленой" электроэнергии", подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.