'Укрэнерго' ищет возможности привлечь кредиты у международных организаций для погашения долгов, – Некрасов

Компания "Укрэнерго" ищет возможности привлечь кредитные средства у международных финансовых организаций для погашения накопленных долгов, в частности, перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

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Об этом сообщил директор госпредприятия Артем Некрасов, указав на необходимость определения направлений использования таких средств.

"Специалисты "Укрэнерго" говорят, что они также постоянно работают с МФО по возможности дополнительного привлечения средств, но возникает вопрос: какова будет приоритетность их расходования?", - сказал Некрасов. Он также рассказал, что в августе была встреча у Регулятора с представителями профильных ассоциаций по ВИЭ и "Укрэнерго". Тогда проговаривался вопрос о возможности проведения расчетов со стороны "Укрэнерго" перед Гарпоком.

"Не секрет, что 2 основных источника для расчетов "Укрэнерго" – это тариф на передачу и привлечение внешних заимствований", - отметил директор госпредприятия.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляет, что Кабмин и Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам должны принять решения, позволяющие компании "Укрэнерго" обслуживать и выплачивать ранее привлеченные кредиты. Это необходимо для того, чтобы компания могла привлекать новые кредиты на льготных условиях и рассчитываться с накопленными долгами.