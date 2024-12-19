Украинцы кинулись массово переносить мобильные номера на одного и того же оператора: система "легла"

Всего за один день перейти на другого мобильного оператора с сохранением старого номера захотели более 17 тыс. украинцев. Самая массовая подача заявок на перенос номера произошла 16 декабря. Большинство абонентов решили перейти на lifecell. Ажиотаж привел к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров будет временно не доступна.

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О массовом желании украинцев сменить мобильного оператора сообщили в телеком-регуляторе – Центральной базе данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) – в ответ на запрос Forbes. Также в ведомстве уточнили, что с 10 по 18 декабря свои номера на lifecell перенесли:

10 тыс. абонентов "Киевстар";

более 2800 абонентов "Vodafone Украина".

Так, 16 декабря УГЦР зафиксировал 17 012 заявок на перенос номер. "Это почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на Централизованную базу данных (ЦБД) за все время функционирования Системы", – добавили в ведомстве.

Там отметили, что в декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров на lifecell, что "значительно превысило технические возможности Централизованной базы данных". Такой ажиотаж привел к замедлению работы ЦБД, время на обработку заявок увеличилось, возникла очередь.

Именно поэтому 20 декабря система временно приостановит работу. "Остановка работы ЦБД на техническое обслуживание на 6 часов и увеличение пропускной мощности систем позволит обрабатывать около 20 000 заявок в сутки", – отметили в ведомстве.

"Государство срочно в три раза увеличивает мощности Центральной базы данных и мы благодарим за эту оперативную реакцию. Ведь количество абонентов, которые сейчас намеревались перейти к lifecell, сильно перегрузило систему", – добавил СЕО группы компаний DVL Михаил Шелемба.

Массовое желание перейти на lifecell может быть связано с анонсированным повышением тарифов у "Киевстар" и Vodafone. При этом не исключается, что и сам lifecell тоже повысит цены, но чуть позже.

Напомним, 6 декабря "Киевстар" анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. А 16 декабря о повышении тарифов таже заявил Vodafone – в среднем на 37%.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Киевстар" закрыл ряд своих тарифов. При этом их пользователи смогут выбрать новый пакет услуг – либо среди предложенных самим оператором, либо остальных его тарифов.

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