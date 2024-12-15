"Киевстар" запланировал значительное изменение стоимости тарифов: как подорожают с 20 декабря
Мобильный оператор "Киевстар" проведет значительное повышение своих тарифов. В среднем они вырастут на 25%. Ожидается, что стоимость предложений повысится 20 декабря.
Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили, что намерены компенсировать же рост цен увеличением наполнения предложений, а также дополнительными бонусами. В частности, 20 декабря будет изменена стоимость часть тарифов предоплаты.
"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети. А также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим", – говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в "Киевстаре", с 1 января 2025 года будут повышены тарифы для бизнес-клиентов. При этом предложения, подчеркивается, изменят свое название и наполнение.
"Для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – рассказали в операторе.
Насколько вырастут тарифы
Подорожают же тарифы в среднем на 25%, рассказали там "Интерфакс-Украина". При этом напомнив, что уже пересмотрели часть тарифных планов для абонентов контракта.
"Киевстар" всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, отвечающие современным потребностям наших абонентов. Поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа", – сказали в "Киевстаре".
В то же время, подчеркивается, сам выбор тарифов, подлежащих изменениям, зависит от многих факторов. В частности, учитываются:
- рост потребления услуг;
- тот факт, что цена некоторых тарифов оставалась неизменной в течение длительного времени.
При этом отмечается: абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям. Сделать это можно в:
- разделе "Тарифы" на сайте компании;
- приложении "Мой Киевстар";
- любом фирменном магазине "Киевстар".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильные операторы Vodafone Украина и lifecell не будут повышать тарифы вслед за "Киевстаром". Однако полностью от этого операторы, скорее всего, не откажутся – просто выдержат паузу в несколько месяцев. Дело в том, что на контрасте с повысившим расценки конкурентом они могут попытаться переманить к себе его абонентов.
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