"Киевстар" запланировал значительное изменение стоимости тарифов: как подорожают с 20 декабря

Мобильный оператор "Киевстар" проведет значительное повышение своих тарифов. В среднем они вырастут на 25%. Ожидается, что стоимость предложений повысится 20 декабря.

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Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили, что намерены компенсировать же рост цен увеличением наполнения предложений, а также дополнительными бонусами. В частности, 20 декабря будет изменена стоимость часть тарифов предоплаты.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети. А также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в "Киевстаре", с 1 января 2025 года будут повышены тарифы для бизнес-клиентов. При этом предложения, подчеркивается, изменят свое название и наполнение.

"Для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – рассказали в операторе.

Насколько вырастут тарифы

Подорожают же тарифы в среднем на 25%, рассказали там "Интерфакс-Украина". При этом напомнив, что уже пересмотрели часть тарифных планов для абонентов контракта.

"Киевстар" всегда стремится предоставлять качественную связь, стабильный интернет и дополнительные сервисы, отвечающие современным потребностям наших абонентов. Поэтому компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа", – сказали в "Киевстаре".

В то же время, подчеркивается, сам выбор тарифов, подлежащих изменениям, зависит от многих факторов. В частности, учитываются:

рост потребления услуг;

тот факт, что цена некоторых тарифов оставалась неизменной в течение длительного времени.

При этом отмечается: абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям. Сделать это можно в:

разделе "Тарифы" на сайте компании;

приложении "Мой Киевстар";

любом фирменном магазине "Киевстар".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильные операторы Vodafone Украина и lifecell не будут повышать тарифы вслед за "Киевстаром". Однако полностью от этого операторы, скорее всего, не откажутся – просто выдержат паузу в несколько месяцев. Дело в том, что на контрасте с повысившим расценки конкурентом они могут попытаться переманить к себе его абонентов.

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