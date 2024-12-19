Украинцы не смогут переносить свои мобильные номера: как долго будет недоступна услуга

В Украине приостановят возможность переноса мобильных номеров. Услуга будет недоступна с 20 по 23 декабря. Причина – сбой в работе баз данных перенесенных номеров.

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Соответствующее распоряжение выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), сообщили в сообществе мобильных технологий MZU - Мобильная Связь Украины. Там отметили:

Комиссия временно приостанавливает процессы переноса абонентских номеров 20 декабря – с 8:30 по 16:15.

При этом поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров и восстановить услугу 23 декабря – в 8:30.

"НКЭК 20.12 отключает MNP на несколько часов. В соответствии с пунктом 34 раздела II Порядка предоставления услуг переноса номеров, утвержденного постановлением НКЭК от 10.04.2024 № 181 и учитывая письмо ГП "УГЦР" (Украинский государственный центр радиочастот. – Ред.) по вопросам сбоя в работе баз данных перенесенных номеров, Комиссия временно приостанавливает процессы переноса абонентских номеров", – говорится в сообщении.

MNP (Mobile Number Portability) – это услуга переноса номера (перехода абонента) от одного оператора мобильной связи к другому с сохранением номера. Это означает, что все цифры вместе с теми, которые называют кодом оператора, останутся без изменений.

Как перенести номер на Киевстар

Для того, чтобы перенести номер на "Киевстар", следует выполнить ряд действий. Как рассказали в самом операторе:

Сначала нужно подать заявку.

Это можно сделать онлайн или в одном из фирменных магазинов "Киевстара".

Потом получить новую SIM.

В день переноса вставить новую SIM-карту в телефон.

Как подключиться к lifecell со своим номером

Подать заявку и пройти идентификацию через BankID/КЕП можно на сайте или в магазине lifecell при наличии документа.

Получить SIM-карту lifecell – купить или использовать уже активную SIM-карту.

В день переноса вставить SIM-карту в телефон заранее /добавьте eSIM.

Как перейти на Vodafone без изменения номера

Подать заявку.

Купить SIM/eSIM от Vodafone.

Установить SIM/eSIM – номер перенесется автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone отсрочил повышение ряда своих тарифов предоплаты. Причем как для старых абонентов, так и тех, кто еще не пользуется услугами этих тарифных предложений. Однако это коснется только тех абонентов, у которых отсутствуют другие предложений на номере.

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