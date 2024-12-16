Vodafone резко повысит стоимость тарифов: какие подорожают с 24 декабря

Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов предоплата. С 24 декабря их стоимость вырастет на 70-120 грн, однако наполнение при этом не измениться. Т.е., дополнительных минут, увеличения объема интернета и т.д. не будет.

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Согласно информации самого оператора, подорожание затронет 4 тарифа. В частности:

Joice Start.

С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 200 грн до 270 грн за 4 недели. За эти деньги, как и раньше, можно будет получить:

Безлимитные звонки на номера Vodafone в Украине.

30 ГБ интернета в Украине, 7 ГБ из которых действуют и в 28 странах роуминга.

Безлимитный трафик на 45 приложений в Украине.

600 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, исходящие в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).

Впрочем, отмечается, для клиентов, которые осуществят первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 200 грн вместо 270 грн. Однако только при условии отсутствия других предложений на номере.

Turbo.

Стоимость этого тарифа вырастет со 180 до 270 грн за 4 недели. Т.е., он подорожает на 90 грн. Базовые условия тарифа:

безлимитные мобильный интернет и звонки в сети Vodafone;

800 минут для звонков на номера других сетей;

роуминг в 28 странах.

"Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 180 грн вместо 270 грн. При условии отсутствия других предложений на номере", – рассказали в Vodafone.

Joice Max.

Тариф подорожает с 330 до 450 грн. Т.е., на 120 грн. Базовые условия тарифа:

Безлимитные звонки на номера Vodafone в Украине.

40 ГБ интернета в Украине, 10 ГБ из которых действуют и в 28 странах роуминга.

Безлимитный трафик на 45 приложений в Украине.

700 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, исходящие в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).

"Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 330 грн вместо 450 грн. При условии отсутствия других предложений на номере", – рассказали в операторе.

Joice Pro.

С 24 декабря он подорожает на 70 грн – с текущих 200 грн до 270 грн за 4 недели. За эти деньги, как и раньше, можно будет получить:

Безлимитные звонки на номера Vodafone в Украине.

30 ГБ интернета в Украине, 7 ГБ из которых действуют и в 28 странах роуминга.

Безлимитный трафик на 45 приложений в Украине.

600 минут для звонков по Украине и в 28 странах роуминга (все входящие, исходящие в Украине и по стране пребывания, где действует тариф).

"Для клиентов, совершивших первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 260 грн вместо 330 грн. При условии отсутствия других предложений на номере", – отметили в Vodafone.

Как сообщал OBOZ.UA, в то де время, "Киевстар" проведет значительное повышение своих тарифов. В среднем они вырастут на 25%. Ожидается, что стоимость предложений повысится 20 декабря.

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