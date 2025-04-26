Украинца после проверки газового счетчика "оштрафовали" на 168 тыс. грн: такую проверку пройдут все

Работники "Харьковгаза" во время проверки счетчика у своего клиента обнаружили повреждение (признаки снятия пломб). Счетчик сняли на экспертизу и произвели перерасчет объемов потребленного газа. В результате украинцу прислали платежку со "штрафом" в 168 тыс. грн. А когда он не заплатил, подали на него иск в суд.

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Змиевский районный суд Харьковской области иск удовлетворил. Как говорится в материалах дела 621/5046/23, в ходе экспертизы установлено несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика, что приводит к искривлению данных учета газа и определено наличие признаков повреждения (разрушения) защитной пломбировки счетчика.

"Выявленные нарушения свидетельствуют об умышленных действиях потребителя (ответчика), которые направлены на искажение показателей газового счетчика. После проведенной поверки счетчик ответчика РЛ G-4, заводской номер 22187, был признан непригодным из-за указанных выше признаков повреждения (разрушения), что засвидетельствовано Справкой о непригодности", – говорится в материалах

Украинец заявил суду, что повреждения не свидетельствуют о вмешательстве в работу счетчика. "При этом вообще не понятно, как внешние повреждения счетчика могли повлиять на искажение данных учета природного газа, поскольку проведенной экспертизой вообще не было установлено факта вмешательства в работу учетного механизма исследуемого газового счетчика. Вместе с тем, в акте указано, что другие повреждения отсутствуют, пломбы на входном и выходном".

Суд рассмотрел аргументы сторон и удовлетворил иск "Харьковгаза". "Взыскать в пользу истца АО "Оператор газораспределительной системы "Харьковгаз" стоимость доначисленного не учтенного объема природного газа в сумме 168 286 грн", – говорится в дела.

Поверку счетчиков проходят все украинцы, пользующиеся газом. Как объясняют в Госпотребслужбе, в зависимости от типа счетчика поверка может происходить раз в 2-8 лет. Стоимость такой поверки уже заложена в газовый счет (т.е. дополнительно платить за это не нужно).

"Ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта (в частности демонтажа, транспортировки и монтажа) средств измерительной техники (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за потребленный для бытовых нужд газ), что является собственностью физических лиц, общей собственностью совладельцев многоквартирного дома, возлагается на субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по газоснабжению ", – объясняют в Госпотребслужбе.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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