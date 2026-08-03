Украинская металлургия нуждается в срочных решениях из-за остановки морского коридора, – Тарасенко

Остановка морского коридора в этом году создала для украинской металлургии угрозу, более серьезную, чем в начале полномасштабной войны. Без срочных решений по возобновлению морского экспорта, доступу к рынку ЕС и снижению внутреннего давления часть предприятий может перейти на простой, а потери отрасли станут необратимыми.

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Об этом заявил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко. Морской коридор остается основой экспорта металлургической и горнорудной продукции. В первом полугодии 2026 года через него проходило около 50% украинского экспорта стали, 95% экспорта чугуна и половина поставок железной руды.

"Перекрытие морского пути практически мгновенно лишает отрасль главной опоры сбыта. В 2026 году ситуация сложнее, чем в 2022-м, поскольку альтернативные рынки и маршруты также сужены", – пояснил Тарасенко.

В 2022 году Европейский Союз компенсировал потерю морской логистики отменой части торговых барьеров для украинского экспорта. В свою очередь, в 2026 году вступили в силу новые импортные квоты, которые, по оценке GMK Center, могут сократить поставки украинской стали в ЕС на 60% по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, отрасль теряет возможность экспортировать по морю стальные полуфабрикаты. В первом полугодии их поставки составили около 520 тыс. тонн. Перевозка такой продукции по сухопутным маршрутам экономически невыгодна из-за низкой рентабельности и затрат, связанных с CBAM.

Наибольшие потери может понести горнорудный сектор. Из-за снижения мировых цен на железную руду экспорт через европейские порты, который помог отрасли в 2022 году, сейчас не окупается. "Часть железорудных мощностей, вероятно, придется вывести на простой. Производство в секторе может сократиться на 35% по сравнению с уровнем первого полугодия 2026 года", – прогнозирует аналитик.

Закрытие морского маршрута также затрудняет импорт сырья. После потери Покровской угольной группы украинские заводы зависят от поставок угля из США и Австралии. Его перевозка через европейские порты и по железной дороге может обойтись в два раза дороже и повысить конечную стоимость примерно на 15%.

По оценкам GMK Center, прямые потери металлургии из-за сокращения экспорта могут составить $150–200 млн ежемесячно. Эта сумма не учитывает подорожание импортного сырья, рост операционных расходов и риск полной остановки отдельных производств.

Проблемы могут возникнуть и на внутреннем рынке. Через порты Украина импортировала виды проката, которые не производятся внутри страны. В случае длительной остановки коридора такая продукция может подорожать или стать недоступной.

Тарасенко подчеркнул, что к проблемам с морской логистикой уже добавились CBAM, квоты ЕС, повышение железнодорожных тарифов и стоимости передачи электроэнергии. По его словам, без оперативного вмешательства государства кризис может привести к долгосрочному сокращению производства и потере промышленных мощностей.

"Необходимы срочные решения по разблокированию морского экспорта, пересмотру торговых ограничений ЕС и снижению внутренней тарифной нагрузки. В противном случае последствия для предприятий могут стать необратимыми", – подытожил главный аналитик GMK Center.