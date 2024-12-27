'Украинская бронетехника' за год уплатила рекордные 1,44 млрд грн налогов

1 миллиард 44 миллиона гривен – столько налогов в украинский бюджет заплатила Украинская бронетехника за 2024 год.

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Об этом заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Для нас это рекордный показатель. И он свидетельствует, прежде всего, о том, что мы растем и развиваемся. А также о том, что заметно возросшая за этот год отечественная оборонка становится опорой для экономики, платя рекордные суммы в бюджет. В нынешних условиях каждая перечисленная гривна – это больше оружия и техники для наших военных", – заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Также, по его словам, ООО "Украинская бронетехника" в 2024 году, несмотря на реализацию значительных инвестиционных проектов по расширению производства и освоению новых продуктов, рекордную сумму потратило на благотворительную помощь – 73 миллиона гривен.

"Компания в этом году приобщалась к помощи больницы Охматдет, почти 7 миллионов гривен выделила в поддержку разнообразных благотворительных проектов от Фондов. Впрочем, самая большая статья благотворительных расходов в 2024 году – в поддержку военных. Мы тесно сотрудничаем с огромным количеством подразделений, эксплуатирующих нашу продукцию, и знаем об их проблемах и потребностях. Именно поэтому в структуре благотворительных расходов компании в этом году более 50 миллионов гривен это средства, за которые мы приобрели и передали воинским частям вооружения, необходимое имущество и оборудование", – резюмировал Бельбас.