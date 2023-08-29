Украинец вместо приставки Xbox из OLX получил камни и монтажную пену в коробке. Видео

В Одессе мужчина заказал на платформе онлайн-объявлений OLX приставку Xbox с наложенным платежом. При этом вместо устройства получил камни и монтажную пену в коробке.

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На почте перед оплатой украинец даже вставил в сеть и проверил, чтобы кнопка включения приставки светилась. Видео опубликовано в Telegram-канале "Ху#вая Одесса".

Когда мужчина приехал домой, оказалось, что светящаяся кнопка на устройстве – это единственное, что работает в приставке. Внутри он обнаружил камни и монтажную пену.

Как защитить себя от мошенников в такой ситуации?

У OLX подготовили несколько советов:

при получении товара необходимо обязательно осматривать его сразу в отделении;

свои персональные данные и документы нельзя разглашать посторонним и не следует размещать в публичном поле.

Кроме того, работники отделения должны проверить документы получателя. Если вы сталкиваетесь с нарушениями, сообщите об этом на горячую линию соответствующего логистического партнера.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству. Злоумышленница заявила киевлянке, что она "знахарка", и под предлогом нетрадиционного метода лечения выманила у пенсионерки 1450 евро и 5000 грн.

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