Украинец перевел 3 тыс. грн и из-за этого ПриватБанк заблокировал его счет и все карты: что происходит 

Клиент ПриватБанка рассказал о том, что после перевода 3,2 тыс. грн его счет заблокировали. Теперь ему нужно посещать отделение для того, чтобы восстановить доступ к счету. В "Привате" объяснили, что счет заблокировали для того, чтобы избежать мошенничество.

Видео дня

"Непонятно по какой причине исскусственный интеллект ПриватБанка выбрал мой перевод. Переводил 3200 гривен на карту человеку. Итог - карты заблокированы. Позвонила девушка оператор назвал все мои данные на итог не повлияло. Вход в Приват24 заблокирован", - пожаловался клиент банка в специализированном форуме Минфин.

В ПриватБанке пояснили: процедура направлена на противодействие мошенничеству. "Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации. Для решения вопроса обратитесь пожалуйста в чат на официальном сайте банка pb.ua/chat. Наши операторы рядом 24/7 и всегда будут рады помочь", – отметили в банке.

Как проверяют украинцев

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн;

операции с участием публичных деятелей (депутатов всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФОП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!